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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 6 января

06.01.2021, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 6 января - Фото

1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ ВЫЯВИЛИ ПОД 7000 НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ, КИЕВ – ЛИДЕР ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ. За минувшие сутки в Украине выявили 6911 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 5334) (подробнее).

2. ОТ ЧЕГО БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ РОСТ ВВП УКРАИНЫ: НОВЫЙ ПРОГНОЗ ВСЕМИРНОГО БАНКА. В 2021 году ожидается умеренное восстановление экономики Украины, рост ВВП за год составит всего 3%. (подробнее).

3. МИНЗДРАВ СМЕНИТ КОМПАНИЮ ПО ЗАКУПКЕ COVID-ВАКЦИН – СТЕПАНОВ. Информацию о блокировании работы ГП "Медзакупки" Степанов назвал фейком (подробнее).

4. КОМУ РАЗРЕШАТ БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД ПО КОНЦЕССИОННЫМ ДОРОГАМ. Кабинет министров утвердил Порядок бесплатного проезда автомобильными дорогами, построенными на условиях концессии, и размер возмещения концессионеру (подробнее).

5. КИЛЛЕРЫ ФСБ МОГУТ БЫТЬ ВИНОВНЫ В СМЕРТЯХ НА КАВКАЗЕ, ВКЛЮЧАЯ ДОКУ УМАРОВА – РАССЛЕДОВАНИЕ. Поездки сотрудников ФСБ – возможных отравителей российского политика и оппозиционера Алексея Навального совпали по времени сразу с несколькими смертями кавказских активистов (подробнее).

6. В ТЕРНОПОЛЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ВВОДИТЬ ЛОКДАУН С 8 ЯНВАРЯ. Комиссия Тернопольского горсовета приняла решение не вводить с 8 января никаких дополнительных ограничений на территории громады (подробнее).

7. НАДБАВКА В 400 ГРИВЕНЬ. МИНСОЦПОЛИТИКИ РАССКАЗАЛО, КОМУ ЖДАТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИЙ В ЯНВАРЕ. Повышение также консется всех пенсионеров, получающих менее 2400 грн пенсии (подробнее).

8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ УКРАИНЫ ДОСТИГЛИ ВОСЬМИЛЕТНЕГО МАКСИМУМА. Впервые с сентября 2012 года международные резервы Украины достигли $29,1 млрд (в эквиваленте). Такой объем зафиксирован по итогам 2020 года (подробнее).

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Вадим Ребрина
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