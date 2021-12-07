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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 7 декабря

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2021, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 7 декабря - Фото

1. ПОДДЕРЖАЛИ УКРАИНУ. БАЙДЕН СОЗВОНИЛСЯ С ДЖОНСОНОМ, МАКРОНОМ, МЕРКЕЛЬ И ДРАГИ ПЕРЕД ПУТИНЫМ. Президенты США Джо Байден, Франции Эмманюэль Макрон, и. о. канцлера Германии Ангела Меркель, премьеры Великобритании Борис Джонсон и Италии Марио Драги созвонились перед переговорами американского лидера с главой России Владимиром Путиным (подробнее).

2. США МОГУТ ОГРАНИЧИТЬ КОНВЕРТАЦИЮ РОССИЙСКОГО РУБЛЯ – BLOOMBERG. США и Евросоюз обсуждают новые санкции против России с ограничением обмена валюты, если Россия нападет на Украину (подробнее).

3. НАМ НЕ НУЖНЫ СОЛДАТЫ США И КАНАДЫ НА ВОЙНЕ, МЫ САМИ БУДЕМ ДРАТЬСЯ; НУЖНО ОРУЖИЕ – РЕЗНИКОВ. Украине не нужны на войне против агрессии России боевые подразделения мировых держав – только современное оружие и помощь в модернизации тех вооружений, которые уже есть в наличии у ВСУ (подробнее).

4. ПОД ЧЕРНИГОВОМ МАРШРУТКА СТОЛКНУЛАСЬ С ГРУЗОВИКОМ: 13 ПОГИБШИХ, СЕМЕРО ПОСТРАДАВШИХ – ФОТО. Сегодня, 7 декабря, в селе Брусилов Черниговской области грузовик столкнулся с маршруткой. Погибли 13 человек, семеро госпитализированы с травмами различной степени тяжести (подробнее).

5. ТРЕВОГА ИЗ-ЗА ОМИКРОНА ОТСТУПАЕТ. ЦЕНЫ НА НЕФТЬ СНОВА РАСТУТ. Цены на нефть растут 7 декабря после снижения почти на 5% накануне. Январские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,54% до $70,56 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе поднялись на 1,22% до $73,97 за баррель (подробнее).

6. УКРПОШТА ПОДНЯЛАСЬ НА ВТОРОЕ МЕСТО В МИРЕ ПО КАЧЕСТВУ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ. Укрпошта поднялась на второе место в мире в ежеквартальном рейтинге почтовых операторов PricewaterhouseCoopers (PwC) по качеству международной экспресс-доставки (подробнее).

7. В УКРЭНЕРГО ЗАМЕНЯТ ПОЧТИ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ДО НАЗНАЧЕНИЯ НАБСОВЕТА – ДОКУМЕНТ. В ближайшие дни Кабмин может заменить почти весь состав правления оператора систем электропередач НЭК "Укрэнерго" до назначения нового наблюдательного совета государственной компании (подробнее).

8. ЭФФЕКТ ТРАНША МВФ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ ПРЕВЫСИЛИ $30 МЛРД В НОЯБРЕ – НБУ. Международные резервы Украины выросли на 3% за ноябрь до $30,54 млрд благодаря поступлению $699 млн второго транша МВФ по программе stand-by (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Переговоры Байден – Путин: Украина в центре внимания. Все самое главное в одной хронике

Вадим Ребрина
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