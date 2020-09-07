Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 7 сентября

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1. ОФИС ЗЕЛЕНСКОГО ТРЕБУЕТ ОТ РОССИИ ПОВЛИЯТЬ НА БОЕВИКОВ. Вчерашние обстрелы в ОП назвали двумя отдельными провокациями, Зеленский "крайне обеспокоен" напряжением обстановки (подробнее).

2. НАБУ ОТКРЫЛО ДЕЛО ИЗ-ЗА ПОПЫТОК ЗАВЛАДЕТЬ ИМУЩЕСТВОМ ПРИВАТБАНКА. Фигуранты еше не определены, но среди них есть представители судебной власти и сотрудники шести британских компаний, связанных с Суркисами (подробнее).

3. В МИНСКЕ ПОХИТИЛИ МАРИЮ КОЛЕСНИКОВУ. Неизвестные посадили оппозиционерку в микроавтобус и увезли, в МВД Беларуси заявляют, что не задерживали ее (подробнее).

4. КОЛОМОЙСКИЙ, БОГОЛЮБОВ И ДРУГИЕ ОКАЗАЛИСЬ В СПИСКЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ "ЗОЛОТЫХ ПАСПАРТОВ" КИПРА. Они получили гражданство в обмен на рискованные инвестиции в 2008-2012 годах (подробнее).

5. НАВАЛЬНОГО ВЫВЕЛИ ИЗ КОМЫ. Российский оппозиционер реагирует на слова, но о долгосрочных последствиях отравления медики пока говорить не готовы (подробнее).

6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ УКРАИНЫ ВЫШЛИ НА УРОВЕНЬ ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА. На 1 сентября они составляли $29,048 млрд, увеличившись за август на 1% (подробнее).

7. В СИМФЕРОПОЛЕ ВВЕЛИ ЖЕСТКУЮ ЭКОНОМИЮ ВОДЫ. Питьевая вода будет доступна только шесть часов в сутки. В ООН возложили ответственность за снабжение Крыма водой на оккупантов (подробнее).

8. ОЩАДБАНК ВОШЕЛ В ФОНД ГАРАНТИРОВАНИЯ ВКЛАДОВ. Для этого разработают спецзаконодательство: банк должен будет выплатить значительные взносы из-за большого депозитного портфеля (подробнее).

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Денис Юдин

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