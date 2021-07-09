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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 9 июля

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2021, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 9 июля - Фото

1. МЕДВЕДЧУКА ОСТАВИЛИ СИДЕТЬ ДОМА ДО 7 СЕНТЯБРЯ. Печерский суд продлил на два месяца круглосуточный домашний арест лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку, которого подозревают в госизмене – меру пресечения оставили в силе до 7 сентября (подробнее).

2. УКРЗАЛИЗНЫЦЯ РАЗМЕСТИЛА ЕВРООБЛИГАЦИИ НА $300 МЛН. НА ЧТО ПОТРАТИТ ДЕНЬГИ. Укзализныця разместила еврооблигации на $300 млн со сроком погашения в 2026 году (подробнее).

3. СОВЕТ МВФ ОДОБРИЛ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ $650 МЛРД МЕЖДУ СТРАНАМ-ЧЛЕНАМИ. Сколько получит Украина. Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда одобрил предложение директора-распорядителя Фонда Кристалины Георгиевой распределить $650 млрд между странами-членами (подробнее).

4. УКРАИНА И МВФ ДОСТИГЛИ КОМПРОМИССА В ВОПРОСЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ РЕФОРМЫ – МИНФИН. Во время рабочего визита в США министр финансов Сергей Марченко провел ряд встреч с представителями МВФ (подробнее).

5. МИНИМУМ С НАЧАЛА ГОДА. ИНФЛЯЦИЯ В ИЮНЕ ЗАМЕДЛИЛАСЬ: ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО. Инфляция на потребительском рынке в июне 2021 года по сравнению с маем составила 0,2%, с начала года – 6,4%, июнь к июню прошлого года – 9,5% (подробнее).

6. ШТРАФ НОВОЙ ПОЧТЕ. КОМИССИЯ БУДЕТ РЕКОМЕНДОВАТЬ ГОСПРОДПОТРЕБСЛУЖБЕ ОТМЕНИТЬ РЕШЕНИЕ. Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области наложило на Новую почту два штрафа на общую сумму 325,85 млн грн (подробнее).

7. ЗЕЛЕНСКИЙ НАЗНАЧИЛ НОВОГО ПРЕСС-СЕКРЕТАРЯ И ПРИНЯЛ РЯД ДРУГИХ КАДРОВЫХ РЕШЕНИЙ В ОП. Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Юлии Мендель с должности пресс-секретаря президента, ее место занял журналист и телеведущий Сергей Никифоров (подробнее).

8. НОВЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ СЕТИ АЗС GLUSCO СТАНЕТ КОМПАНИЯ ИЗ ГРУППЫ SOCAR – ENKORR. Новым владельцем сети автозаправочных станций Glusco станет компания Socar New Energy Ltd, зарегистрированная на Кипре (подробнее).

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Вадим Ребрина
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