Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 9 мая

1. ВСЕМИРНЫЙ БАНК ПРЕДОСТАВИТ УКРАИНЕ $90 МЛН НА ВАКЦИНАЦИЮ. Цель проекта – организация публичных закупок вакцин и проведение прививок среди населения (подробнее).

2. ФОНД ГОСИМУЩЕСТВА ПРОСИТ СУД ПРИЗНАТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ТРУБОПРОВОД ИЗ РОССИИ. Фонд государственного имущества Украины подал иск в суд c просьбой признать за Украиной право собственности на украинский участок нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", который связывали с окружением народного депутата от ОПЗЖ Виктором Медведчуком (подробнее).

3. СЛУГА НАРОДА И ЕВРОСОЛИДАРНОСТЬ ДЕРЖАТ ПОЗИЦИИ, ОПЗЖ С БАТЬКИВЩИНОЙ ИДУТ ВНИЗ – ОПРОС. Если бы выборы проходили в конце апреля, больше всех мест в Раде получила бы президентская партия Слуга народа. На втором месте – оппозиционная Евросолидарность, а третье делят пророссийская ОПЗЖ и Батькивщина (подробнее).

4. ТАРУТА: АХМЕТОВ ВЫШЕЛ ИЗ ИСД БЕСПЛАТНО. АО "Донгорбанк" бизнесмена Рината Ахметова вышло из состава акционеров корпорации "Индустриальный союз Донбасса" в 1996 году, не получив взамен деньги или активы, заявил акционер ИСД Сергей Тарута (подробнее).

5. ЛАЗЕБНАЯ: ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ В ДВА РАЗА ОТСТАЕТ ОТ РЕАЛЬНОСТИ, НО ПОВЫСИТЬ ЕГО СЛОЖНО. Министра социальной политики Марина Лазебная отметила, что пока повышение прожиточного минимума остается сложной задачей для правительства, поскольку к нему привязано более 180 различных видов выплат (подробнее).

6. "АНТИОЛИГАРХИЧЕСКИЙ ЗАКОН". КАБМИН РЕШИЛ ОБЯЗАТЬ КРУПНЫЙ БИЗНЕС ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ НАЛОГОВ. Кабинет министров одобрил законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, который позволит увеличить налоговые поступления на 60 млрд грн в год (подробнее).

7. МЕДВЕДЧУК ПРИШЕЛ В ОФИС ГЕНПРОКУРОРА – ЗАЯВИЛ, ЧТО ГОТОВ К АРЕСТУ. Один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук пришел в Офис генерального прокурора. По его словам, он "готов" к аресту, если такая мера пресечения будет избрана (подробнее).

8. "КОНЕЦ МАСКИ-ШОУ". В УКРАИНЕ ПОЯВИЛОСЬ БЮРО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Кабинет министров на заседании в среду, 12 мая, принял постановление о создании Бюро экономической безопасности (подробнее).

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Вадим Ребрина

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