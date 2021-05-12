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Рейтинг партий | Слуга народа и Евросолидарность держат позиции, ОПЗЖ с Батькивщиной идут вниз – опрос

12.05.2021, 10:46
Слуга народа и Евросолидарность держат позиции, ОПЗЖ с Батькивщиной идут вниз – опрос - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Если бы выборы проходили в конце апреля, больше всех мест в Раде получила бы президентская партия Слуга народа. На втором месте – оппозиционная Евросолидарность, а третье делят пророссийская ОПЗЖ и Батькивщина. Такие данные опроса опубликовала Группа Рейтинг. LIGA.net обратилась к компании с просьбой назвать заказчика или спонсора исследования, если они были.

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Среди тех, кто намерен проголосовать и определился с выбором, социологи получили такие результаты (в скобках – данные опроса Группы Рейтинг на начало апреля):

1. Слуга народа22,8% (22,9%);
2. Евросолидарность14,4% (14,6%);
3. ОПЗЖ13,7% (14,2%);
4. Батькивщина12,2% (12,9%);
5. Радикальная партия – 3,7% (4,4%);
6. Партия Шария – 3,6% (3,4%);
7. Украинская стратегия Гройсмана – 3,5% (4,3%);
8. Свобода – 3,4% (3,4%);
9. Сила и честь – 3,2% (4,7%);
10. За будущее – 3,0% (1,7%).

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Динамика электоральных симпатий по месяцам:

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Опрос по методу личного формализованного интервью проведен 23-27 апреля 2021 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не более 2,2%.

  • Опрос КМИС за 16-22 апреля дал такие результаты: Слуга народа – 21,3%, Евросолидарность – 17,7%, ОПЗЖ – 12,2% и Батькивщина – 10,2%.
  • Опрос Центра Разумкова за 20-29 апреля: Слуга народа – 28,2%, Евросолидарность – 18,3%, ОПЗЖ – 15,0% и Батькивщина – 10,8%.
  • По данным опроса Группы Рейтинг на начало марта в Раду проходили семь партий.

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Евгений Пилипенко
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верховная рада Слуга народа выборы опрос Батькивщина социология Евросолидарность ОПЗЖ
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