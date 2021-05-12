Если бы выборы проходили в конце апреля, больше всех мест в Раде получила бы президентская партия Слуга народа. На втором месте – оппозиционная Евросолидарность, а третье делят пророссийская ОПЗЖ и Батькивщина. Такие данные опроса опубликовала Группа Рейтинг. LIGA.net обратилась к компании с просьбой назвать заказчика или спонсора исследования, если они были.

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Среди тех, кто намерен проголосовать и определился с выбором, социологи получили такие результаты (в скобках – данные опроса Группы Рейтинг на начало апреля):

1. Слуга народа – 22,8% (22,9%);

2. Евросолидарность – 14,4% (14,6%);

3. ОПЗЖ – 13,7% (14,2%);

4. Батькивщина – 12,2% (12,9%);

5. Радикальная партия – 3,7% (4,4%);

6. Партия Шария – 3,6% (3,4%);

7. Украинская стратегия Гройсмана – 3,5% (4,3%);

8. Свобода – 3,4% (3,4%);

9. Сила и честь – 3,2% (4,7%);

10. За будущее – 3,0% (1,7%).

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Динамика электоральных симпатий по месяцам:

Опрос по методу личного формализованного интервью проведен 23-27 апреля 2021 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не более 2,2%.

Опрос КМИС за 16-22 апреля дал такие результаты: Слуга народа – 21,3%, Евросолидарность – 17,7%, ОПЗЖ – 12,2% и Батькивщина – 10,2%.

Опрос Центра Разумкова за 20-29 апреля: Слуга народа – 28,2%, Евросолидарность – 18,3%, ОПЗЖ – 15,0% и Батькивщина – 10,8%.

По данным опроса Группы Рейтинг на начало марта в Раду проходили семь партий.

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Евгений Пилипенко

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