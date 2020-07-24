Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 на 24 июля

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1. ЦЕНА УНЦИИ ЗОЛОТА ВПЕРВЫЕ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ТОРГОВ ПРОБИЛА ОТМЕТКУ В $1900. Такой спрос на драгоценный металл был вызван беспокойством инвесторов по поводу ослабления американской валюты (подробнее).

2. ФИСКАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ЛИКВИДИРУЮТ ДО КОНЦА ГОДА. Ликвидация ГФС стала одним из требований Европейского Союза для выделения Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро (подробнее).

3. ГЛАВА МИНЮСТА АНОНСИРОВАЛ ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ ДЛЯ ПЛАТНЫХ КАМЕР СИЗО. Такие сертификаты действуют полгода и позволяют заключенным находиться в СИЗО в условиях повышенного комфорта (подробнее).

4. МИНФИН СООБЩИЛ, КАК ИСПОЛЬЗУЕТ $2 МЛРД ОТ ВЫПУСКА ЕВРОБОНДОВ. Поступления от нового выпуска еврооблигаций будут использованы для выкупа еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 году, а также для финансирования общих бюджетных назначений (подробнее).

5. ИМПЕРИАЛ ТОБАККО ОПЛАТИЛ ШТРАФ АМКУ В РАЗМЕРЕ 460 МЛН ГРН, НАЗВАВ ЭТО ТАКТИЧЕСКИМ РЕШЕНИЕМ. Как пояснили в компании, этой оплатой они лишили Антимонопольный комитет возможности заблокировать их счета (подробнее).

6. В МИД РАССКАЗАЛИ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАСШИФРОВКИ "ЧЕРНЫХ ЯЩИКОВ" СБИТОГО BOEING. Расшифровка официально подтвердила, что самолет был исправен, а пилоты действовали без ошибок (подробнее).

7. ДЕФИЦИТ ГОСБЮДЖЕТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ СОСТАВИЛ 18,8 МЛРД ГРН. Доходы государственного бюджета за этот же период составили 519,39 млрд грн (подробнее).

8. APPLE ВЫПУСТИЛА БЕСПЛАТНЫЕ iPHONE ДЛЯ ХАКЕРОВ. Компания пообещала выплатить вознаграждение до $1 млн тем, кто найдет баги в прошивке таких телефонов и известит об этом разработчиков (подробнее).

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Дарья Мостовая

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