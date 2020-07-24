В МИД рассказали о результатах расшифровки "черных ящиков" сбитого Boeing

Расшифровка черных ящиков официально подтвердила, что самолет Boeing 737 МАУ был исправен, а пилоты действовали без ошибок

Черные ящики сбитого над Тегераном Boeing 737 МАУ показали, что украинский самолет был исправен, пилоты не ошиблись, а причиной крушения стало внешнее вмешательство. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

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"Причиной падения самолета было незаконное внешнее вмешательство. Черные ящики подтвердили, что самолет был исправен, никаких внутренних повреждений самолета, которые могли бы вызвать падение, не было, пилоты не ошиблись. Считанные из черных ящиков данные подтверждают факт сбивания нашего самолета ракетой", - сказал он.

Енин также написал в Twitter, что Украина ожидает начала переговоров с иранской стороной на следующей неделе.

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Марк Сировой

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