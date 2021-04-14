Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 14 апреля

1. В КИЕВЕ ПРОДЛИЛИ ЛОКДАУН ДО КОНЦА АПРЕЛЯ: ТРАНСПОРТ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПО СПЕЦПРОПУСКАМ. Власти столицы приняли решение продлить карантин до начала мая, все ограничения пока остаются в силе. (подробнее)

2. ИЗ УЖГОРОДА В БУДАПЕШТ ЗА ЧЕТЫРЕ ЧАСА . УКРАИНА ВОЗОБНОВИТ Ж/Д ЕВРОКОЛЕЮ ОТ ГРАНИЦЫ. Кабмин утвердил распоряжение о возобновлении железнодорожной колеи европейского стандарта от Чопа до Ужгорода. (подробнее)

3. ВОЙСКА РФ НА ГРАНИЦАХ. ГЛАВЫ МИД ТРЕХ СТРАН БАЛТИИ ЕДУТ В КИЕВ, ЧТОБЫ ПОДДЕРЖАТЬ УКРАИНУ. Из-за скопления войск на границах Украины в Киев с совместным рабочим визитом приедут министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии. (подробнее)

4. СУРКИСЫ ПРОТИВ ПРИВАТБАНКА. ВЕРХОВНЫЙ СУД ПЕРЕДАЛ ДЕЛО НА $350 МЛН В БОЛЬШУЮ ПАЛАТУ. Коллегия судей частично удовлетворила ходатайство Приватбанка, Кабмина и Минфина и передала дело на рассмотрение в Большую палату Верховного суда. (подробнее)

5. КАБМИН НАЗНАЧИЛ НОВОГО ГЛАВУ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ НА ПЯТИЛЕТНИЙ СРОК. Правительство переназначило Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы. (подробнее)

6. "РФ ДЕЛАЕТ ВСЕ, ЧТОБЫ СПРОВОЦИРОВАТЬ". ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МИНОБОРОНЫ ФРГ ОБ УГРОЗАХ УКРАИНЕ. Министр обороны Германии заявила, что стягивая войска к границе Украины, Кремль "делает все, чтобы спровоцировать реакцию". (подробнее)

7. ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБЯЗАЛА БАНКИ ПРОВЕСТИ ЛЬГОТНУЮ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ ВАЛЮТНЫХ КРЕДИТОВ. Парламент принял во втором чтении законопроект о кредитах, выданных в иностранной валюте. (подробнее)

8. КАБМИН ОДОБРИЛ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ОЩАДБАНКА К ФОНДУ ГАРАНТИРОВАНИЯ ВКЛАДОВ. На сегодняшнем заседании Кабмин одобрил законопроект о вхождении АО "Ощадбанк" в Фонд гарантирования вкладов физлиц. (подробнее)

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Дарья Мостовая

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