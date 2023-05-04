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Вошла в землю на 15 метров. Еще одну авиабомбу ФАБ-500 обнаружили под Белгородом – фото

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 19:10
Вошла в землю на 15 метров. Еще одну авиабомбу ФАБ-500 обнаружили под Белгородом – фото - Фото
ФАБ-500 (Фото: vitalykuzmin.net)

В Белгородской области обнаружили еще одну авиабомбу ФАБ-500. Об этом сообщили российские пропагандистские Telegram-каналы.

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В сети пишут, что взрывоопасный предмет обнаружили 25 апреля на территории частного дома в селе Головчино, что находится в 20 км от украинской границы.

Пропагандисты указывают, что 500-килограммовую бомбу откопали с глубины 15 метров только через несколько дней, после нее осталась большая воронка.

ФАБ-500 в Головчино нашли после того, как из-за схождения боеприпасов с Су-34 две авиабомбы упали на Белгород – одна взорвалась, другая – нет.

Олег Васьків
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война ФАБ-500 авиабомба Белгород
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