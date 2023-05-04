Вошла в землю на 15 метров. Еще одну авиабомбу ФАБ-500 обнаружили под Белгородом – фото

В Белгородской области обнаружили еще одну авиабомбу ФАБ-500. Об этом сообщили российские пропагандистские Telegram-каналы.

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В сети пишут, что взрывоопасный предмет обнаружили 25 апреля на территории частного дома в селе Головчино, что находится в 20 км от украинской границы.

Пропагандисты указывают, что 500-килограммовую бомбу откопали с глубины 15 метров только через несколько дней, после нее осталась большая воронка.

ФАБ-500 в Головчино нашли после того, как из-за схождения боеприпасов с Су-34 две авиабомбы упали на Белгород – одна взорвалась, другая – нет.

Вечером 20 апреля 2023 года в сети обнародовали фото и видео воронки радиусом 20 м, образовавшейся в Белгороде в результате взрыва. Местный губернатор назвал это "чрезвычайным событием".

21 апреля министерство обороны РФ признало, что российский Су-34 ударил по Белгороду – якобы был "нештатный сход" авиабомбы.

Впоследствии появилось другое видео момента падения российской авиабомбы на проезжую часть в Белгороде.

22 мая в Белгороде нашли еще одну неразорвавшуюся авиабомбу. Тогда же были эвакуированы 3000 человек.

Олег Васьків

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