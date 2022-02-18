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Восьмой год войны. Топ-пропагандиста России внесли в Украине в черный список

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2022, 14:16
Восьмой год войны. Топ-пропагандиста России внесли в Украине в черный список - Фото
Дмитрий Киселев (Скриншот видео Россия 24/YouTube)

Вчера, 17 февраля, российского пропагандиста, главу госагентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева внесли в черный список Министерства культуры и информационной политики.

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Указано, что еще в 2017 году суд Евросоюза в Люксембурге назвал Киселева одним из ключевых представителей пропаганды России, которая поддерживала оккупацию украинских территорий. Информагентство, которым он руководил, освещало события в Украине в угоду российскому правительству, поддерживая его политику.

В решении отмечается, что на международном уровне было признано: Киселев с марта 2014 года является ведущим пропагандистом России и угрожает "миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины".

В Нацсовете подчеркнули, что Киселев использует "агрессивную риторику, без доказательств и источников информации" в своих пропагандистских программах на телевидении и сейчас.

Уточняется, что решение о внесении в черный список принято на основании законов, "учитывая длительную пропагандистскую деятельность" Киселева.

  • 1 ноября 2021 года  в черный список Минкульта внесли 32 актера. Украинский актер Валентин Томусяк заявил, что попал под санкции по ошибке, не имеет никакого отношения к пропагандистскому фильму РФ "Солнцепек", не посещал Россию и временно оккупированные территории с начала войны.
  • СБУ извинилась перед Томусяком, которого по ошибке внесли в черный список Минкульта, и инициировала исключение актера из списка.

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Яна Катасонова
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