"Вовина тысяча": деньги можно будет потратить до конца июня 2026 года – детали

Свириденко сообщила о двух способах, как можно будет получить 1000 грн "єПідтримки"

Иллюстративное фото: НБУ / Flickr

Заявки на получение 1000 грн зимней "єПідтримки" начнут принимать уже в середине ноября, а потратить средства можно будет до конца июня, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Готовимся к запуску правительственной программы "Зимняя поддержка". Ее ключевой элемент – единовременная выплата 1000 грн для каждого гражданина, кто сейчас в Украине. Сегодня на правительстве одобрили механизм выплаты помощи гражданам. Уже с этой субботы 15 ноября до 24 декабря 2025 года каждый украинец сможет подать заявку в Дии на 1000 грн. Оформить помощь можно и для себя, и для ребенка", – рассказала чиновница.

По ее словам, 1000 грн можно будет получить, подав заявку одним из двух способов:

→ в приложении "Дия" – после обработки заявки средства поступят на карту "Национальный кешбэк"; их можно будет потратить на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность и донаты Силам обороны;

→ в отделении Укрпошти – выплата придет на специальный счет; их можно будет потратить на товары украинского производства в отделениях этой почты, а также на оплату коммунальных услуг и донаты.

Воспользоваться этими деньгами можно будет до 30 июня 2026 года "в удобное для вас время", отметила Свириденко.

"Цель Зимней поддержки – охватить как можно более широкий круг людей поддержкой от государства накануне зимы, помочь заплатить коммунальные платежи и закрыть базовые потребности", – добавила чиновница.