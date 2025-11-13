"Вовина тисяча": гроші можна буде витратити до кінця червня 2026 року – деталі

Свириденко повідомила про два способи, в які можна буде отримати 1000 грн єПідтримки

Ілюстративне фото: НБУ / Flickr

Заявки на отримання 1000 грн зимової єПідтримки почнуть приймати вже в середині листопада, а витратити кошти можна буде до кінця червня, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Готуємося до запуску урядової програми "Зимова підтримка". Її ключовий елемент – одноразова виплата 1000 грн для кожного громадянина, хто зараз в Україні. Сьогодні на уряді схвалили механізм виплати допомоги громадянам. Уже з цієї суботи 15 листопада до 24 грудня 2025 року кожен українець зможе подати заявку у Дії на 1000 грн. Оформити допомогу можна і для себе, і для дитини", – розповіла посадовиця.

За її словами, 1000 грн можна буде отримати, подавши заявку в один із двох способів:

→ у застосунку "Дія" – після опрацювання заявки кошти надійдуть на картку "Національний кешбек"; їх можна буде витратити на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони;

→ у відділенні Укрпошти – виплата прийде на спеціальний рахунок; їх можна буде витратити на товари українського виробництва у відділеннях цієї пошти, а також на оплату комунальних послуг та донати.

Скористатися цими грошима можна буде до 30 червня 2026 року "у зручний для вас час", зазначила Свириденко.

"Мета Зимової підтримки – охопити якомога ширше коло людей підтримкою від держави напередодні зими, допомогти заплатити комунальні платежі і закрити базові потреби", – додала чиновниця.