"Вовина тисяча": гроші можна буде витратити до кінця червня 2026 року – деталі
Заявки на отримання 1000 грн зимової єПідтримки почнуть приймати вже в середині листопада, а витратити кошти можна буде до кінця червня, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
"Готуємося до запуску урядової програми "Зимова підтримка". Її ключовий елемент – одноразова виплата 1000 грн для кожного громадянина, хто зараз в Україні. Сьогодні на уряді схвалили механізм виплати допомоги громадянам. Уже з цієї суботи 15 листопада до 24 грудня 2025 року кожен українець зможе подати заявку у Дії на 1000 грн. Оформити допомогу можна і для себе, і для дитини", – розповіла посадовиця.
За її словами, 1000 грн можна буде отримати, подавши заявку в один із двох способів:
→ у застосунку "Дія" – після опрацювання заявки кошти надійдуть на картку "Національний кешбек"; їх можна буде витратити на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони;
→ у відділенні Укрпошти – виплата прийде на спеціальний рахунок; їх можна буде витратити на товари українського виробництва у відділеннях цієї пошти, а також на оплату комунальних послуг та донати.
Скористатися цими грошима можна буде до 30 червня 2026 року "у зручний для вас час", зазначила Свириденко.
"Мета Зимової підтримки – охопити якомога ширше коло людей підтримкою від держави напередодні зими, допомогти заплатити комунальні платежі і закрити базові потреби", – додала чиновниця.
- Раніше вона анонсувала, що у пакеті зимової підтримки будуть як нові, так і старі програми, зокрема УЗ-3000.
Минулого року зимовою єПідтримкою скористалися 14,4 млн українців. Тоді програма стикалася з критикою. Зокрема, через переспрямування 3,8 млрд грн з програми підтримки бізнесу та розмінування на фінансування Національного кешбеку й одноразових виплат.
