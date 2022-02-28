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Войска России массировано ударили по Харькову "градами" – видео

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 13:31

Войска России нанесли массированный удар по Харькову системами залпового огня "град". Об этом сообщил в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.

Геращенко пишет о "десятках погибших и, наверное, сотнях раненых". Официальной информации о жертвах пока нет. 

По словам советника главы МВД, на место трагедии едут скорые помощи. Он уточнил, что удары были в районе Павлового Поля, улиц Деревянко и Клочковской.

Марк Сировой
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обстрел война Харьков грады войск россии
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