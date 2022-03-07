Войска России не достигли целей и минимально продвинулись за выходные – разведка Британии
07.03.2022, 08:09
Разбитая российская техника под Харьковом (фото: Сухопутні війська ЗС України, Facebook)
За выходные российские войска мало продвинулись в Украине и не достигли запланированных целей. Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании в Twitter.
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"Российские силы, вероятно, минимально продвинулись в наземных условиях в минувшие выходные. Крайне маловероятно, что на сегодняшний день Россия успешно достигла запланированных целей", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что Россия в последние 24 часа продолжала наносить авиаудары по военным и гражданским объектам. Последние удары были нанесены по Харькову, Чернигову, Николаеву и особо сильно по Мариуполю.
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