Украинская ПВО сбила шесть "шахедов" ночью, но есть попадание в Черкасской области
28.06.2023, 08:27
Дрон-камикадзе Shahed (скриншот)
Ночью 28 июня Россия атаковала Украину шестью дронами-камикадзе Shahed-131/136, украинская противовоздушная оборона сбила все вражеские цели. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
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Отмечается, что пуски "шахедов" производились с юго-восточного направления.
По словам начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца, в небе над регионом были сбиты два российских беспилотника, однако есть попадание в пустое складское помещение. Там вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали.
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, над Днепропетровской областью также было "отминусовано" два дрона-камикадзе.
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