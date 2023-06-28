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Украинская ПВО сбила шесть "шахедов" ночью, но есть попадание в Черкасской области

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2023, 08:27
Украинская ПВО сбила шесть
Дрон-камикадзе Shahed (скриншот)

Ночью 28 июня Россия атаковала Украину шестью дронами-камикадзе Shahed-131/136, украинская противовоздушная оборона сбила все вражеские цели. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что пуски "шахедов" производились с юго-восточного направления.

По словам начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца, в небе над регионом были сбиты два российских беспилотника, однако есть попадание в пустое складское помещение. Там вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, над Днепропетровской областью также было "отминусовано" два дрона-камикадзе.

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Милана Головань
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