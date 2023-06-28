Українська ППО збила шість "шахедів" вночі, проте є влучання на Черкащині
28.06.2023, 08:27
Дрон-камікадзе Shahed (скриншот)
Вночі 28 червня Росія атакувала Україну шістьма дронами-камікадзе Shahed-131/136, українська протиповітряна оборона збила всі ворожі цілі. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
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Зазначається, що пуски "шахедів" здійснювалися з південно-східного напрямку.
За словами начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, у небі над регіоном було збито два російських безпілотники, проте є влучання у порожнє складське приміщення. Там спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували.
Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, над Дніпропетровщиною також було "відмінусовано" два дрони-камікадзе.
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