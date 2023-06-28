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Генштаб оновив втрати Росії: Мінус 930 окупантів, шість артсистем та сім дронів

Этот материал также доступен на русском
28.06.2023, 08:12
Генштаб оновив втрати Росії: Мінус 930 окупантів, шість артсистем та сім дронів - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Впродовж минулої доби Сили оборони знищили 930 окупантів, шість артилерійських систем та сім безпілотників. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян на 27 червня 2023 року орієнтовно склали:

‒ особового складу ‒ близько 227 100 (+930) осіб ліквідовано;

‒ танків ‒ 4036;

‒ бойових броньованих машин ‒ 7847 (+13);

‒ артилерійських систем ‒ 4089 (+6);

‒ РСЗВ ‒ 627 (+1);

‒ засобів ППО ‒ 387 (+1);

‒ літаків ‒ 314;

‒ гелікоптерів ‒ 308;

‒ БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 3499 (+7);

‒ крилатих ракет ‒ 1261;

‒ кораблів/катерів ‒ 18;

‒ автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 6774 (+2);

‒ спеціальної техніки ‒ 563.

Фото: Генштаб ЗСУ
  • 22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.
  • У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрударів.
  • Генштаб: ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь. Успіх у бік Токмака та Пологів — карта. 

Читайте також: У росіян задача-максимум зупинити наступ, мінімум – загальмувати й зробити свій – Маляр 

Мілана Головань
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