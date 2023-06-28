Генштаб оновив втрати Росії: Мінус 930 окупантів, шість артсистем та сім дронів
28.06.2023, 08:12
Фото: Генштаб ЗСУ
Впродовж минулої доби Сили оборони знищили 930 окупантів, шість артилерійських систем та сім безпілотників. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Загальні бойові втрати росіян на 27 червня 2023 року орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 227 100 (+930) осіб ліквідовано;
‒ танків ‒ 4036;
‒ бойових броньованих машин ‒ 7847 (+13);
‒ артилерійських систем ‒ 4089 (+6);
‒ РСЗВ ‒ 627 (+1);
‒ засобів ППО ‒ 387 (+1);
‒ літаків ‒ 314;
‒ гелікоптерів ‒ 308;
‒ БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 3499 (+7);
‒ крилатих ракет ‒ 1261;
‒ кораблів/катерів ‒ 18;
‒ автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 6774 (+2);
‒ спеціальної техніки ‒ 563.
- 22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.
- У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрударів.
- Генштаб: ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь. Успіх у бік Токмака та Пологів — карта.
Читайте також: У росіян задача-максимум зупинити наступ, мінімум – загальмувати й зробити свій – Маляр
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі