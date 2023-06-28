Генштаб обновил потери России: Минус 930 оккупантов, шесть артсистем и семь дронов
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 930 окупантов, шесть артиллерийских систем и семь беспилотников. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери россиян на 27 июня 2023 года ориентировочно составили:
‒ личного состава ‒ около 227 100 (+930) человек ликвидировано;
‒ танков ‒ 4036;
‒ боевых бронированных машин ‒ 7847 (+13) ;
‒ артиллерийских систем ‒ 4089 (+6) ;
‒ РСЗО ‒ 627 (+1) ;
‒ средств ПВО ‒ 387 (+1) ;
‒ самолетов ‒ 314;
‒ вертолетов ‒ 308;
‒ БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 3499 (+7) ;
‒ крылатых ракет ‒ 1261;
‒ кораблей/катеров ‒ 18;
‒ автомобильной техники и автоцистерн ‒ 6774 (+2) ;
‒ специальной техники ‒ 563.
- 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
- В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
- Генштаб: ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь. Успех в сторону Токмака и Родов – карта.
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