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Генштаб обновил потери России: Минус 930 оккупантов, шесть артсистем и семь дронов

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2023, 08:12
Генштаб обновил потери России: Минус 930 оккупантов, шесть артсистем и семь дронов - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 930 окупантов, шесть артиллерийских систем и семь беспилотников. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери россиян на 27 июня 2023 года ориентировочно составили:

‒ личного состава ‒ около 227 100 (+930) человек ликвидировано;

‒ танков ‒ 4036;

‒ боевых бронированных машин ‒ 7847 (+13) ;

‒ артиллерийских систем ‒ 4089 (+6) ;

‒ РСЗО ‒ 627 (+1) ;

‒ средств ПВО ‒ 387 (+1) ;

‒ самолетов ‒ 314;

‒ вертолетов ‒ 308;

‒ БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 3499 (+7) ;

‒ крылатых ракет ‒ 1261;

‒ кораблей/катеров ‒ 18;

‒ автомобильной техники и автоцистерн ‒ 6774 (+2) ;

‒ специальной техники ‒ 563.

Фото: Генштаб ЗСУ
  • 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
  • В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
  • Генштаб: ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь. Успех в сторону Токмака и Родов – карта.

Читайте также: У россиян задача-максимум остановить наступление, минимум – затормозить и сделать свой – Маляр

Милана Головань
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