Воздушные Силы о ракетах Х-35 на Брянщине: Низко летят и, возможно, на расстояние 500 км

Ракета Х-35 комплекса "Бал", которые, по предварительной информации, были переброшены россиянами в Брянскую область, после модернизации, по данным из открытых источников, может лететь на 500 км. При этом полет может совершаться на небольшой высоте, что усложняет ее поражение. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

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"Правда это или нет (о дальности на 500 км, – ред.), мы не имеем никакой возможности проверить, но понимание есть, что она, видимо, имеет увеличенную дальность", – сказал Игнат.

Эта крылатая ракета, по его словам, имеет боевую часть до 150 кг. Летит она по таким же лётным параметрам, как и другие крылатые ракеты, но предназначена для поражения надводных плавсредств, то есть кораблей, поэтому может лететь очень низко над водой, что затрудняет радиолокационное обнаружение и, соответственно, сбивание.

По мнению Игната, если РФ переместила этот комплекс в Брянскую область, это свидетельствует о дефиците крылатых ракет. Он сказал, что есть возможность использования этих ракет с северного направления.

"Были случаи сбивания этих ракет на южном направлении", – сказал Игнат.

По его словам, Х-35 могут применяться также с воздушных платформ.

При этом он подчеркнул, что информация о перемещении комплексов "Бал" предварительная.

Игнат уточнил, что один дивизион – это четыре установки с восемью транспортно-пусковыми контейнерами. "То есть 32 ракеты, если так прикинуть, могут использоваться", – сказал представитель ВС ВСУ.

Ранее сегодня представитель Генерального штаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что оккупанты стянули к границе с Украиной в Брянской области дивизион комплексов "Бал" с ракетами Х-35, под угрозой обстрелов семь областей, включая Киев.

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