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Повітряні Сили про ракети Х-35 на Брянщині: Низька висота польоту і, можливо, дальність 500 км

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 16:33
Повітряні Сили про ракети Х-35 на Брянщині: Низька висота польоту і, можливо, дальність 500 км - Фото
Юрій Ігнат (Скриншот відео)

Ракета Х-35 комплексу "Бал", які, за попередньою інформацією, були перекинуті росіянами у Брянську область, після модернізації, за даними з відкритих джерел, може летіти на 500 км. При цьому політ може відбуватися на невеликій висоті, що ускладнює її ураження. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Правда це чи ні (про дальність на 500 км, – ред.), ми не маємо ніякої можливості перевірити, але розуміння є, що вона, мабуть, має збільшену дальність", – сказав Ігнат.

Ця крилата ракета, за його словами, має бойову частину до 150 кг. Летить вона за такими ж льотними параметрами, як і інші крилаті ракети, але призначена для ураження надводних плавзасобів, тобто кораблів, тому може летіти дуже низько над водою, що ускладнює радіолокаційне виявлення і, відповідно, збиття.

На думку Ігната, якщо РФ перемістила цей комплекс у Брянську область, то це свідчить про дефіцит крилатих ракет. Він сказав, що є можливість використання цих ракет з північного напрямку.

"Були випадки збиття цих ракет на південному напрямку", – сказав Ігнат.

За його словами, Х-35 можуть застосовуватися також з повітряних платформ.

При цьому він підкреслив, що інформація про переміщення комплексів "Бал" попередня.

Ігнат уточнив, що один дивізіон — це чотири установки з вісьмома транспортно-пусковими контейнерами. "Тобто 32 ракети, якщо так прикинути, можуть використовуватись", – сказав речник ПС ЗСУ.

  • Раніше сьогодні представник Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що окупанти стягнули до кордону з Україною у Брянській області дивізіон комплексів "Бал" із ракетами Х-35, під загрозою обстрілів сім областей, включно з Києвом.
Вадим Ребрина
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ппоЮрій ІгнатХ-35
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