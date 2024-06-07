Воздушные силы сбили ночью 48 "шахедов" и пять крылатых ракет
В ночь на 7 июня оккупанты атаковали украинские регионы ударными беспилотниками типа "Shahed" и крылатыми ракетами воздушного базирования. Силы противовоздушной обороны сбили 53 воздушные цели. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук.
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По его информации, противник нанес удар по Украине со стратегической авиации – бомбардировщиков Ту-95МС из воздушного пространства Саратовской области и ударными беспилотниками из российских Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска, а также мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
Всего было применено пять крылатых ракет и 53 беспилотника. В результате противовоздушного боя сбито 53 воздушные цели в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Киевской и Хмельницкой областях:
→ 48 ударных дронов типа "Shahed-131/136";
→ пять крылатых ракет Х-101/Х-555.
Олещук отметил, что отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны, истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы.
- 6 июня в городе Никополь оккупанты попали беспилотником в рейсовый автобус. В результате атаки пострадали пассажиры.
- В ночь на 7 июня россияне атаковали Киевскую область. В результате удара вспыхнул пожар на промышленном предприятии.
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