Воздушные силы сбили ночью 48 "шахедов" и пять крылатых ракет

Охота на "шахеды" (Фото: Анатолий Штефан/Facebook)

В ночь на 7 июня оккупанты атаковали украинские регионы ударными беспилотниками типа "Shahed" и крылатыми ракетами воздушного базирования. Силы противовоздушной обороны сбили 53 воздушные цели. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По его информации, противник нанес удар по Украине со стратегической авиации – бомбардировщиков Ту-95МС из воздушного пространства Саратовской области и ударными беспилотниками из российских Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска, а также мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Всего было применено пять крылатых ракет и 53 беспилотника. В результате противовоздушного боя сбито 53 воздушные цели в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Киевской и Хмельницкой областях:

→ 48 ударных дронов типа "Shahed-131/136";

→ пять крылатых ракет Х-101/Х-555.

Олещук отметил, что отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны, истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы.

6 июня в городе Никополь оккупанты попали беспилотником в рейсовый автобус. В результате атаки пострадали пассажиры.

В ночь на 7 июня россияне атаковали Киевскую область. В результате удара вспыхнул пожар на промышленном предприятии.

Читайте также: В Полтавской области горел промышленный объект после удара российских дронов, пожар потушили – фото