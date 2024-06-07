Повітряні сили збили вночі 48 "шахедів" і п’ять крилатих ракет

Полювання на "шахеди" (Фото: Анатолій Штефан/Facebook)

У ніч проти 7 червня окупанти атакували українські регіони ударними безпілотниками типу "Shahed" і крилатими ракетами повітряного базування. Сили протиповітряної оборони збили 53 повітряні цілі. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук.

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За його інформацією, противник завдав удару по Україні зі стратегічної авіації – бомбардувальників Ту-95МС з повітряного простору Саратовської області й ударними безпілотниками з російських Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська, а також мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Усього було застосовано п’ять крилатих ракет і 53 безпілотники. У результаті протиповітряного бою збито 53 повітряні цілі у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській і Хмельницькій областях:

→ 48 ударних дронів типу "Shahed-131/136";

→ п’ять крилатих ракет Х-101/Х-555.

Олещук зазначив, що відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ і радіоелектронної боротьби.

6 червня в місті Нікополь окупанти влучили безпілотником у рейсовий автобус. Унаслідок атаки постраждали пасажири.

У ніч проти 7 червня росіяни атакували Київську область. Унаслідок удару спалахнула пожежа на промисловому підприємстві.

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