Через російський обстріл у Київській області спалахнула пожежа на підприємстві

Інформація про постраждалих не надходила, повідомив Руслан Кравченко

Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч проти 7 червня окупанти атакували Київську область. Унаслідок удару спалахнула пожежа на промисловому підприємстві. Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко.

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За його даними, ворог протягом всієї ночі атакував регіон ударними безпілотниками й ракетами, повітряна тривога тривала понад чотири години.

Кравченко зазначив, що в області працювали системи протиповітряної оборони. Однак внаслідок повітряної атаки сталася пожежа на одному з промислових обʼєктів.

"Постраждалі відсутні. Ліквідація наслідків пожежі триває. Всі оперативні служби працюють", – заявив очільник Київської ОДА.

4 червня через удар російських безпілотників по Полтавській області сталася пожежа на промисловому об'єкті.

6 червня в місті Нікополь окупанти влучили безпілотником у рейсовий автобус. Унаслідок атаки постраждали пасажири.

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