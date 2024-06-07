Из-за российского обстрела в Киевской области вспыхнул пожар на предприятии

Информация о пострадавших не поступала, сообщил Руслан Кравченко

Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 7 июня оккупанты атаковали Киевскую область. В результате удара вспыхнул пожар на промышленном предприятии. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко.

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По его данным, враг всю ночь атаковал регион ударными беспилотниками и ракетами, воздушная тревога длилась более четырех часов.

Кравченко отметил, что в области работали системы противовоздушной обороны. Однако в результате воздушной атаки произошел пожар на одном из промышленных объектов.

"Пострадавшие отсутствуют. Ликвидация последствий пожара продолжается. Все оперативные службы работают", – заявил глава Киевской ОГА.

4 июня из-за удара российских беспилотников по Полтавской области произошел пожар на промышленном объекте.

6 июня в городе Никополь оккупанты попали беспилотником в рейсовый автобус. В результате атаки пострадали пассажиры.

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