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Воздушные силы: Тревоги по всей Украине были связаны с тренировками МиГ-31К в России

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2023, 22:21
Воздушные силы: Тревоги по всей Украине были связаны с тренировками МиГ-31К в России - Фото
МиГ-31К (Фото: ресурс оккупантов)

Воздушные тревоги по всей территории Украины 31 января были связаны с тренировочными полетами истребителя МиГ-31К на территории РФ. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

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По его словам, тревоги были масштабными и охватили всю территорию страны, однако не настолько длительными, как это бывает при взлетах МиГ-31К, которые могут нести ракету "Кинжал".

"Это были обычные тренировочные полеты. В любом случае тревога объявляется. Во время последней массированной атаки 26 января россияне применяли "Кинжалы", — сказал Игнат.

Он напомнил, что МиГ-31К — это также психологическое влияние на страны Европы для демонстрации силы со стороны РФ.

СПРАВКА. Россия характеризует "Кинжал" как гиперзвуковую ракету, однако, по сути, это "приделанная к самолету ракета "Искандер". Она летит по баллистической траектории, ВСУ на сегодняшний день не располагают средствами, которые способны сбить данный тип ракет. 

Читайте также: Воздушные силы: Удар ракетами "Кинжал" наносился двумя МиГ-31К с территории России 

Дмитро Гриниченко
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Кинжал война воздушные силы Юрий Игнат МиГ-31К
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