Воздушные силы: Тревоги по всей Украине были связаны с тренировками МиГ-31К в России

Воздушные тревоги по всей территории Украины 31 января были связаны с тренировочными полетами истребителя МиГ-31К на территории РФ. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

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По его словам, тревоги были масштабными и охватили всю территорию страны, однако не настолько длительными, как это бывает при взлетах МиГ-31К, которые могут нести ракету "Кинжал".

"Это были обычные тренировочные полеты. В любом случае тревога объявляется. Во время последней массированной атаки 26 января россияне применяли "Кинжалы", — сказал Игнат.

Он напомнил, что МиГ-31К — это также психологическое влияние на страны Европы для демонстрации силы со стороны РФ.

СПРАВКА. Россия характеризует "Кинжал" как гиперзвуковую ракету, однако, по сути, это "приделанная к самолету ракета "Искандер". Она летит по баллистической траектории, ВСУ на сегодняшний день не располагают средствами, которые способны сбить данный тип ракет.

Вечером 25 января и утром 26-го российские оккупанты осуществляли массированные пуски ракет большой дальности и дронов-камикадзе по объектам гражданской критической инфраструктуры Украины.

ВСУ сбили 47 ракет из 55. РФ запустила "Кинжал", Х-101, Х-555, Х-59 и "Калибры".

РФ ударила ракетами Х-47 "Кинжал" по объектам в Киеве и Запорожье.

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Дмитро Гриниченко

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