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Возобновлены консультации на главной переговорной платформе – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 15:28
Возобновлены консультации на главной переговорной платформе – Подоляк - Фото
Михаил Подоляк (Фото с личной страницы в Facebook)

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter, что украинская и российская стороны на переговорах во вторник обсуждают, в частности, вопросы прекращения огня.

"Переговоры продолжаются. Возобновлены консультации на главной переговорной платформе. Общие вопросы урегулирования, прекращения огня, вывода войск с территории страны".

Ранее сообщалось, что 14 марта украинская делегация проведет видеопереговоры с представителями России. На встрече должны подвести предварительные итоги переговоров.

Дмитрий Смирнов
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