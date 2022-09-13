Впереди — Чернобаевка и Херсон. Россияне могли почти полностью покинуть Киселевку — ISW

Российские оккупанты могли почти полностью покинуть передовые позиции в Киселевке на северо-запад от Херсона. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики отмечают, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины на южном направлении продолжает оказывать "значительное" влияние на боевой дух и военный потенциал России в Херсонской области.

На спутниковых снимках российских передовых позиций в Киселевке, которая расположена в 15 км к северо-западу от Херсона, можно увидеть, что вся техника оккупантов, кроме четырех боевых машин, отошла от прежних позиций, что согласуется со слухами о том, что террористы ДНР покинули поселок и отошли к Днепру.

Институт заявляет, что Киселевка является важным населенным пунктом с оперативной точки зрения для российских войск вокруг Херсона, поскольку это последний поселок как на трассе Николаев—Херсон, так и на железнодорожной линии между нынешними позициями ВСУ и Чернобаевкой.

Очевидный вывод российских войск с этой позиции может поставить под угрозу способность противника защищать северо-западную окраину города Херсон и предполагает, что оккупанты в этом районе ощущают непосредственную угрозу своим позициям, констатировали в сводке.

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Дмитро Гриниченко

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