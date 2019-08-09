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Впервые с 2015 года российский Boeing-738 пролетел над Украиной

Впервые с 2015 года российский Boeing-738 пролетел над Украиной - Фото
Спутниковое изображение в инфракрасном спектре мощной конвективной (грозовой) облачности над Украиной, Польшей и Беларусью по состоянию на 17:45 7 августа (фото - facebook.com/UkSATSE.official)
09.08.2019, 06:29

В Украэрорухе отметили, что разрешение было предоставлено из-за вероятности аварийной ситуации во время полета, которая могла возникнуть из-за грозы

Вчера, 7 августа, самолет российской авиакомпании "Глобус" Boeing-738 REG -VQBMG получил от Украэроцентра разрешение на использование воздушного пространства Украины в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра. Об этом сообщает пресс-служба Украэроруха.

По данным пресс-службы, Boeing-738 выполнял рейс GLP636 из  Бари (Италия) в Москву (РФ) и получил соответствующее разрешение в связи с обходом грозы. "Boeing-738 вошел в украинское воздушное пространство в 15: 07UTC через навигационную точку LADOB на эшелоне FL370 и вышел в 15: 33UTC через навигационную точку AMIRI на эшелоне FL370", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, в решении Госавиаслужбы Украины говорится, что в случаях обхода опасных метеоявлений (если обход без входа в воздушное пространство Украины может привести к аварийной ситуации с воздушным судном) самолетам, включая те, которые зарегистрированы в РФ, может быть разрешен вход в воздушное пространство Украины .

"Мы действовали в рамках международных стандартов и решения Совета по безопасности полетов Гоавиаслужбы Украины для безопасности воздушного движения и избежания аварийной ситуации во время полета. Для Украэроруха, как для национального провайдера аэронавигационного обслуживания, безопасность полетов воздушных судов в воздушном пространстве Украины остается в приоритете ", - отметил и.о. директора Украэроруха Александр Доценко.

  • С 25 октября 2015 года в ответ на незаконные полеты российских авиаперевозчиков в Крым Украина прекратила воздушное сообщение с Россией. 
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Украина гроза полет украэрорух российский Boeing-738
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