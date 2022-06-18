UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Впервые в истории. В Кишиневе проходит совместное заседание парламентов Румынии и Молдовы

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 11:28
Впервые в истории. В Кишиневе проходит совместное заседание парламентов Румынии и Молдовы - Фото
Парламент Молдовы (фото – ЕРА)

В Кишиневе сегодня проходит первое в истории совместное заседание парламентов Молдовы и Румынии. Об этом сообщает Newsmaker.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Совместное заседание анонсировал 6 июня спикер молдовского парламента Игорь Гросу. По его словам, это "четкий сигнал поддержки" нынешней власти со стороны Бухареста.

Заседание проходит во Дворце Республики. От Румынии участвуют глава обеих палат парламента, представители фракций и комиссий. Также в нем участвует президент Молдовы Майя Санду, а оппозиционный блок коммунистов и социалистов от участия отказался, поскольку считает заседание неконституционным.

Первой на заседании выступила Санду, поблагодарив Румынию за политическую и финансовую поддержку.

"Я верю, что сегодняшнее заседание укрепит сотрудничество между Кишиневом и Бухарестом в проектах в области инфраструктурных проектов, укрепления энергетической независимости или модернизации местных органов власти. Это сотрудничество также чрезвычайно важно для нашего европейского пути", – сказала она.

После нее Гросу заявил, что такой формат станет новой формой сотрудничества между Румынией и Молдовой. Он рассчитывает, что это также станет ориентиром для работы законодательных органов.

Читайте также: Санду: Россия должна вывести свои войска из Приднестровья, они нарушают нашу независимость

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
парламент Румыния Молдова майя санду Игорь Гросу
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 