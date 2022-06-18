Впервые в истории. В Кишиневе проходит совместное заседание парламентов Румынии и Молдовы

В Кишиневе сегодня проходит первое в истории совместное заседание парламентов Молдовы и Румынии. Об этом сообщает Newsmaker.

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Совместное заседание анонсировал 6 июня спикер молдовского парламента Игорь Гросу. По его словам, это "четкий сигнал поддержки" нынешней власти со стороны Бухареста.

Заседание проходит во Дворце Республики. От Румынии участвуют глава обеих палат парламента, представители фракций и комиссий. Также в нем участвует президент Молдовы Майя Санду, а оппозиционный блок коммунистов и социалистов от участия отказался, поскольку считает заседание неконституционным.

Первой на заседании выступила Санду, поблагодарив Румынию за политическую и финансовую поддержку.

"Я верю, что сегодняшнее заседание укрепит сотрудничество между Кишиневом и Бухарестом в проектах в области инфраструктурных проектов, укрепления энергетической независимости или модернизации местных органов власти. Это сотрудничество также чрезвычайно важно для нашего европейского пути", – сказала она.

После нее Гросу заявил, что такой формат станет новой формой сотрудничества между Румынией и Молдовой. Он рассчитывает, что это также станет ориентиром для работы законодательных органов.

В Молдове пророссийского экс-президента Игоря Додона подозревают по делу о госизмене и коррупции. Он находится под домашним арестом.

Вчера Молдова вместе с Украиной получила одобрение Еврокомиссии на предоставление статуса кандидата в ЕС.

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Марк Сировой

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