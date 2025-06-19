Рада создала следственную комиссию по коррупции в правоохранительных органах и судах
Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию фактов возможной коррупции в правоохранительных и судебных органах. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция Голос).
За решение о создании ВСК проголосовали 257 народных депутатов.
Основная задача комиссии – сбор, анализ и проверка информации о возможных фактах коррупции в деятельности органов прокуратуры, Национальной полиции, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро и других правоохранительных органов и судов всех уровней.
Комиссию возглавил народный депутат Сергей Власенко (фракция Всеукраинское объединение Батькивщина), его заместитель – Максим Бужанский (фракция Слуга народа).
В состав комиссии вошли еще 11 народных депутатов из разных фракций и депутатских групп.
В частности, от фракции Слуга народа: Александр Ткаченко, Галина Третьякова, Максим Павлюк, Валерия Божик, Павел Фролов.
От фракции Европейская солидарность – Максим Саврасов.
От фракции Голос – Александра Устинова.
От депутатской группы "Доверие" – Павел Бакунец.
От депутатской группы партия "За будущее" – Ирина Констанкевич.
От депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" – Григорий Мамка.
От депутатской группы "Восстановление Украины" – Валерий Гнатенко.
- 17 июня в Верховной Раде прошло голосование за кандидатуру нового генерального прокурора. Большинством голосов на эту должность утвержден действующий руководитель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.