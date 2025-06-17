Верховная Рада назначила нового генпрокурора

Руслан Кравченко (Фото: Государственная налоговая служба)

В Верховной Раде прошло голосование за кандидатуру нового генерального прокурора. Большинством голосов на эту должность утвержден действующий руководитель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко. Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

Во время голосования в зале присутствовал 321 народный депутат. За кандидатуру Кравченко проголосовали 273, против – пятеро, воздержались – 23, а 20 не голосовали.

16 июня председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в парламент поступило представление президента Владимира Зеленского о назначении Кравченко на должность генерального прокурора.

Тогда же трое народных избранников рассказали LIGA.net, что еще будут решать на заседаниях фракций, поддерживать ли назначение Кравченко.

Кравченко – уроженец Северодонецка, имеет юридическое образование, полученное в Национальном университете "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого".

Большая часть его профессиональной карьеры связана с прокуратурой – работал в разных ее подразделениях, от Севастополя до Львова. В 2014-2015 годах служил военным прокурором в зоне АТО, в частности, в Дебальцево и Артемовске.

Позже занимал руководящие должности в военной и специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере. До назначения в исполнительную власть занимал должность руководителя Бучанской окружной прокуратуры Киевской области, он возглавлял ее с 2021 по 2023 год.

В 2023-2024 годах являлся председателем Киевской областной администрации. С 31 декабря 2024 Кравченко возглавляет Государственную налоговую службу.