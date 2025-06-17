Верховна Рада призначила нового генпрокурора

Руслан Кравченко (Фото: Державна податкова служба)

У Верховній Раді відбулося голосування за кандидатуру нового генерального прокурора. Більшістю голосів на цю посаду затверджено чинного керівника Державної податкової служби Руслана Кравченка. Про це повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.

Під час голосування в залі був присутній 321 народний депутат. За кандидатуру Кравченка проголосували 273 депутати, проти – п'ятеро, утрималися – 23, а 20 не голосували.

16 червня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що до парламенту надійшло подання президента Володимира Зеленського щодо призначення Кравченка на посаду генерального прокурора.

Тоді ж троє народних обранців розповіли LIGA.net, що ще вирішуватимуть на засіданнях фракцій, чи підтримувати призначення Кравченка.

Кравченко – уродженець Сєвєродонецька, має юридичну освіту, яку здобув у Національному університеті "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого".

Більша частина його професійної кар'єри пов'язана з прокуратурою – працював у різних її підрозділах, від Севастополя до Львова. У 2014-2015 роках служив військовим прокурором у зоні АТО, зокрема в Дебальцевому та Артемівську.

Пізніше обіймав керівні посади у військовій прокуратурі та спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері. До призначення у виконавчу владу обіймав посаду керівника Бучанської окружної прокуратури Київської області, він очолював її з 2021 до 2023 року.

У 2023-2024 роках був головою Київської обласної адміністрації. З 31 грудня 2024 року Кравченко очолює Державну податкову службу.