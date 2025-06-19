Рада створила тимчасову слідчу комісію щодо корупції в правоохоронних органах і судах

Комісію очолив народний депутат Власенко від Батьківщини, його заступник – Бужанський від Слуги народу

Сергій Власенко (Фото: LIGA.net)

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних і судових органах. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція Голос).

За рішення про створення ТСК проголосували 257 народних депутатів.

Основним завданням комісії є збір, аналіз та перевірка інформації щодо можливих фактів корупції у діяльності органів прокуратури, Національної поліції, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро та інших правоохоронних органів і судів усіх рівнів.

Комісію очолив народний депутат Сергій Власенко (Батьківщина), його заступник – Максим Бужанський (фракція Слуга народу).

До складу комісії увійшли ще 11 народних депутатів з різних фракцій та депутатських груп.

Зокрема, від фракції Слуга народу: Олександр Ткаченко, Галина Третьякова, Максим Павлюк, Валерія Божик, Павел Фролов.

Від фракції Європейська солідарність – Максим Саврасов.

Від фракції Голос – Олександра Устінова.

Від депутатської групи "Довіра" – Павел Бакунець.

Від депутатської групи партія "За майбутнє" – Ірина Констанкевич.

Від депутатської групи "Платформа за життя та мир" – Григорій Мамка.

Від депутатської групи "Відновлення України" – Валерій Гнатенко.