Рада створила тимчасову слідчу комісію щодо корупції в правоохоронних органах і судах
Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних і судових органах. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція Голос).
За рішення про створення ТСК проголосували 257 народних депутатів.
Основним завданням комісії є збір, аналіз та перевірка інформації щодо можливих фактів корупції у діяльності органів прокуратури, Національної поліції, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро та інших правоохоронних органів і судів усіх рівнів.
Комісію очолив народний депутат Сергій Власенко (Батьківщина), його заступник – Максим Бужанський (фракція Слуга народу).
До складу комісії увійшли ще 11 народних депутатів з різних фракцій та депутатських груп.
Зокрема, від фракції Слуга народу: Олександр Ткаченко, Галина Третьякова, Максим Павлюк, Валерія Божик, Павел Фролов.
Від фракції Європейська солідарність – Максим Саврасов.
Від фракції Голос – Олександра Устінова.
Від депутатської групи "Довіра" – Павел Бакунець.
Від депутатської групи партія "За майбутнє" – Ірина Констанкевич.
Від депутатської групи "Платформа за життя та мир" – Григорій Мамка.
Від депутатської групи "Відновлення України" – Валерій Гнатенко.
- 17 червня у Верховній Раді відбулося голосування за кандидатуру нового генерального прокурора. Більшістю голосів на цю посаду затверджено чинного керівника Державної податкової служби Руслана Кравченка.