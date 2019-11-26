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Врачи рассказали, сколько займет реабилитация Кулебы после ДТП

Врачи рассказали, сколько займет реабилитация Кулебы после ДТП - Фото
Николай Кулеба (Фото: пресс-служба президента)
26.11.2019, 12:21

Главврач Феофании подчеркивает: темпы восстановления будут зависеть от индивидуальных особенностей организма

Восстановление уполномоченного президента по правам детей Николая Кулебы от травм, полученных в результате ДТП, может занять полтора года. Об этом сообщил главврач клиники Феофания Игорь Семенив сегодня на брифинге.

Медик объяснил, что реабилитация будет проходить в три этапа, а темпы восстановления будут зависеть от особенностей организма. Он добавил, что пока хирургических вмешательств делать не планируют, однако в любой момент в них может появиться необходимость. Также врач отметил важность психологической реабилитации после случившегося.

  • 24 ноября Кулеба попал в аварию. В салоне автомобиля с ним были двое его сыновей. Опубликовано видео ДТП.
  • По данным врачейсостояние Кулебы - средней тяжести, он находится в больнице Феофания. Старший сын Кулебы Тимофей - в тяжелом состоянии и находится в интенсивном неврологическом отделении. По словам медиков, он без сознания.

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дтп авария реабилитация Николай Кулеба Феофания игорь семенив
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