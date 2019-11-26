Врачи рассказали, сколько займет реабилитация Кулебы после ДТП

Николай Кулеба (Фото: пресс-служба президента)

Восстановление уполномоченного президента по правам детей Николая Кулебы от травм, полученных в результате ДТП, может занять полтора года. Об этом сообщил главврач клиники Феофания Игорь Семенив сегодня на брифинге.

Медик объяснил, что реабилитация будет проходить в три этапа, а темпы восстановления будут зависеть от особенностей организма. Он добавил, что пока хирургических вмешательств делать не планируют, однако в любой момент в них может появиться необходимость. Также врач отметил важность психологической реабилитации после случившегося.

24 ноября Кулеба попал в аварию . В салоне автомобиля с ним были двое его сыновей. Опубликовано В салоне автомобиля с ним были двое его сыновей. Опубликовано видео ДТП.

По данным врачей состояни е Кулебы - средней тяжести , он находится в больнице Феофания . Старший сын Кулебы Тимофей - в тяжелом состоянии и находится в интенсивном неврологическом отделении. По словам медиков, он без сознания.

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