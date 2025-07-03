Враг шантажирует семьи военнопленных, требуя дискредитировать Украину – ЦПД

Россия начала новую информационно-психологическую операцию против Украины, шантажируя членов семей украинских военнопленных. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

По данным Центра, фиксируется массовая рассылка сообщений и звонки на контакты семей украинских военнопленных.

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Россия, используя шантаж, требует в обмен на внесение их родственников в списки обмена массово рассылать письма с обвинениями представителей власти Украины в якобы отказе от обменов.

Людей также заставляют рассылать эти письма в международные организации, государственные органы Украины и США, в частности в ООН, администрацию Белого дома и так далее.

"Враг пытается использовать сфабрикованные письма в качестве "доказательств" с целью дискредитации Украины перед международным сообществом и дестабилизации ситуации в Украине", – пояснили в Центре.

Украинцев призывают не отвечать на сообщения от подозрительных контактов, не предоставлять личную информацию и не переходить по сомнительным ссылкам.