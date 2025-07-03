Ворог шантажує сім’ї військовополонених, вимагаючи дискредитувати Україну – ЦПД

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Росія розпочала нову інформаційно-психологічну операцію проти України, шантажуючи членів родин українських військовополонених. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

За даними Центру, фіксується масове надсилання повідомлень та дзвінки на контакти родин українських військовополонених.

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Росія, застосовуючи шантаж, вимагає в обмін на внесення їхніх рідних до списків обміну масово надсилати листи зі звинуваченнями представників влади України у буцімто відмові від обмінів.

Також людей змушують розсилати ці листи до міжнародних організацій, державних органів України та США – зокрема в ООН, адміністрацію Білого дому тощо.

"Ворог намагається використовувати сфабриковані листи як "докази" з метою дискредитації України перед міжнародною спільнотою та дестабілізації ситуації в Україні", – пояснили в Центрі.

Українців закликають не відповідати на повідомлення від підозрілих контактів, не надавати особисту інформацію та не переходити за сумнівними посиланнями.