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Вражеский истребитель Су-35 в районе Новой Каховки атаковал ракетой самолеты ВСУ, не попал

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2022, 04:30
Вражеский истребитель Су-35 в районе Новой Каховки атаковал ракетой самолеты ВСУ, не попал - Фото
Фото: ВС ВСУ

18 июля в Херсонской области истребитель российских оккупантов безуспешно атаковал самолеты Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"Вражеский истребитель Су-35 из района Новой Каховки пытался атаковать ракетой "воздух-воздух" наши самолеты, но успеха не имел. Наши авиаторы справились с задачей без потерь", – говорится в сообщении.

Как сообщили в ОК "Юг", два штурмовика ВСУ нанесли удары по складу боеприпасов и скоплению вражеских сил в районе Снигиревки.

По итогам суток на южном направлении ракетным огнем и артиллерией ВСУ уничтожены: 65 российских оккупантов, комплексная аппаратная связь Редут-2УС, 11 единиц бронированной и автомобильной техники.

На рассвете 18 июля ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли удары по скоплению вооружения, вражеской техники и складу боеприпасов в районе Райского Новокаховской громады, а также по складу боеприпасов в районе Берислава.

"Объекты уничтожены. Потери уточняются", – говорится в сообщении ОК "Юг".

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Наталия Медведева
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потери врага
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