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Временная поверенная США: Какой итог войны приемлемый, а какой – нет, выберет сама Украина

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2022, 11:32
Временная поверенная США: Какой итог войны приемлемый, а какой – нет, выберет сама Украина - Фото
Кристина Квин (фото - ЕРА)

Украина самостоятельно определит, что считать ее победой в полномасштабной оборонительной войне против России. Об этом Европейской правде сказала временная поверенная США в Украине Кристина Квин.

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Она убеждена, что Вооруженные Силы Украины "должны" победить армию оккупантов, "но определять очертания этой победы должны не США, а Украина".

"Украинское правительство и украинцы должны определить, какой итог войны является для них приемлемым, а какой – нет", – подчеркнула Квин.

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Она добавила, что Вашингтон "поддержит то решение о победе, которое вы выберете", – такой вариант завершения войны, который гарантирует большую безопасность для Европы.

Временная поверенная США в Киеве напомнила, что в Пентагоне стремятся "увидеть Россию стратегически более слабой", чтобы лидер российских оккупантов Владимир Путин имел меньше возможностей "сделать новый безответственный шаг подобно тому, что он сделал в Украине".

  • 8 мая Квин вернулась в Киев, откуда посольство выехало перед полномасштабным вторжением России. Советник главы ОП Арестович считает, что это сигнал – ядерного удара по Киеву не будет. 
  • 10 мая министр иностранных дел Кулеба заявил, что задача ВСУ – выбить россиян с юга, разгромить ЧФ РФ и вернуть порты.

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Евгений Пилипенко
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Госдепартамент США война переговоры поддержка соглашение союзники Кристина Квин
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