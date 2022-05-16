Временная поверенная США: Какой итог войны приемлемый, а какой – нет, выберет сама Украина

Украина самостоятельно определит, что считать ее победой в полномасштабной оборонительной войне против России. Об этом Европейской правде сказала временная поверенная США в Украине Кристина Квин.

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Она убеждена, что Вооруженные Силы Украины "должны" победить армию оккупантов, "но определять очертания этой победы должны не США, а Украина".

"Украинское правительство и украинцы должны определить, какой итог войны является для них приемлемым, а какой – нет", – подчеркнула Квин.

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Она добавила, что Вашингтон "поддержит то решение о победе, которое вы выберете", – такой вариант завершения войны, который гарантирует большую безопасность для Европы.

Временная поверенная США в Киеве напомнила, что в Пентагоне стремятся "увидеть Россию стратегически более слабой", чтобы лидер российских оккупантов Владимир Путин имел меньше возможностей "сделать новый безответственный шаг подобно тому, что он сделал в Украине".

8 мая Квин вернулась в Киев, откуда посольство выехало перед полномасштабным вторжением России. Советник главы ОП Арестович считает, что это сигнал – ядерного удара по Киеву не будет.

10 мая министр иностранных дел Кулеба заявил, что задача ВСУ – выбить россиян с юга, разгромить ЧФ РФ и вернуть порты.

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Евгений Пилипенко

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