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"Время исправлять исторические ошибки": посольство в Германии о Дне памяти 8 мая

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2023, 22:26
Мемориал Нойе Вахе в Берлине (Фото - Ansgar Koreng / Wikipedia)

Посольство Украины в Берлине заявило о "новом формате" Дня памяти и примирения 8 мая, чтобы сломать традицию, которая дала возможность России "присвоить победу над нацизмом и манипулировать этим". 

Посол в Германии Алексей Макеев и другие украинские дипломаты сознательно отказываются от акций памяти возле советских мемориалов или мест с советской символикой в Берлине – "мест, которые транслируют сталинскую и российскую пропаганду", сказано в заявлении. 

Вместо этого дипломаты возложат цветы к главному мемориалу жертвам войны и тирании в Германии Нойе Вахе вместе с немецкими федеральными и местными политиками.

В заявлении говорится, что "победа (во Втором мировой войне. – Ред) стала результатом титанических усилий десятков государств и сотен народов", в то время как Россия "пытается присвоить победу над нацизмом и манипулировать этим в современном мире".

Вечером посол и сотрудники посольства присоединится к шествию памяти украинских жертв Второй мировой войны, которое проводится по инициативе украинских сообществ Берлина.

"Время исправления исторических ошибок настало", – подчеркивается в заявлении.

  • 5 мая МИД Польши вызвал посла России для вручения ноты протеста в связи с тем, что в эфире российского телевидения прозвучали призывы к убийству польского дипломата. 

Сергій Бережний
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алексей макеев посол в германии день памяти 8 мая Германия
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