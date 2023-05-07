"Время исправлять исторические ошибки": посольство в Германии о Дне памяти 8 мая

Посольство Украины в Берлине заявило о "новом формате" Дня памяти и примирения 8 мая, чтобы сломать традицию, которая дала возможность России "присвоить победу над нацизмом и манипулировать этим".

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Посол в Германии Алексей Макеев и другие украинские дипломаты сознательно отказываются от акций памяти возле советских мемориалов или мест с советской символикой в Берлине – "мест, которые транслируют сталинскую и российскую пропаганду", сказано в заявлении.

Вместо этого дипломаты возложат цветы к главному мемориалу жертвам войны и тирании в Германии Нойе Вахе вместе с немецкими федеральными и местными политиками.

В заявлении говорится, что "победа (во Втором мировой войне. – Ред) стала результатом титанических усилий десятков государств и сотен народов", в то время как Россия "пытается присвоить победу над нацизмом и манипулировать этим в современном мире".

Вечером посол и сотрудники посольства присоединится к шествию памяти украинских жертв Второй мировой войны, которое проводится по инициативе украинских сообществ Берлина.

"Время исправления исторических ошибок настало", – подчеркивается в заявлении.

6 мая 2022 года сообщалось, что посла России во Франции не пригласили на официальные мероприятия в Париже, посвященные 77-й годовщине Победы.

5 мая МИД Польши вызвал посла России для вручения ноты протеста в связи с тем, что в эфире российского телевидения прозвучали призывы к убийству польского дипломата.

Сергій Бережний

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