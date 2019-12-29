Все 63 участка на местных выборах ОТГ открылись вовремя - ЦИК

День выборов (фото - ЕРА)

Все 55 избирательных участков на первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и 8 - на дополнительных выборах депутатов ОТГ от территориальных громад открылись вовремя, в 8:00. Об этом сообщает Центральня избирательная комиссия.

Голосование проходит в штатном режиме. По состоянию на 10:00 чрезвычайных происшествий на избирательных участках не зафиксировано.

Первые местные выборы проходят в шести ОТГ (три сельских, одна поселковая, две городских) в четырех областях Украины, а дополнительные местные выборы - в трех ОТГ (одной сельской, двух поселковых) в одной области Украины. По предварительным подсчетам, в первых выборах смогут принять участие более 55 700 избирателей, в дополнительных - более 4 100 избирателей.

Результаты выборов в одномандатных округах и глав сельских/поселковых/горсоветов должны быть объявлены до 4 января 2020 года, в многомандатном округе - до 9 января.

Все подробности, текущие результаты выборов и их итоги можно отслеживать здесь.

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