Вступить в тероборону можно прямо сейчас, нужен только паспорт – Резников

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что в территориальную оборону могут вступить все украинцы, способные держать оружие и желающие этого.

"Украина переходит в режим полной обороны.

Все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас вступить в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в вашем регионе.

Чтобы получить оружие, обратитесь непосредственно к бригадам и батальонам Сил ТрО в вашем регионе.

С собой нужно иметь только паспорт.

Следите за обновлением информации на сайте Сил ТрО – sprotyv.in.ua", – написал Резников.

Чтобы записаться в ряды ТрО в Киеве, обращайтесь в военкоматы:

Киевский городской ТЦК и СП – 456-32-24, ул. Парково-Сырецкая, 19;

Голосеевский районный в г. Киеве ТЦК и СП – 529-00-38, 529-24-02, ул. Большая Васильковская, 104-Б;

Дарницкий районный в г. Киеве ТЦК и СП – 566–50–93, ул. Бориспольская, 26;

Деснянский районный в Киеве ТЦК и СП – 518–41–80, ул. Космонавта Волкова, 2А;

Днепровский районный в г. Киеве ТЦК и СП – 290–44–52, 220–23–22, ул. Юрия Поправки, 14А;

Оболонский районный г. Киеве ТЦК и СП – 464–78–02, ул. Иорданская, 16-А;

Печерский районный г. Киеве ТЦК и СП – 285–03–50, ул. Петра Болбочана, 1;

Подольский районный г. Киеве ТЦК и СП – 484–70–23, 484–70–65, проспект Свободы, 40;

Соломенский районный в г. Киеве ТЦК и СП – 241–13–25, ул. Искровская, 5-А;

Шевченковский районный г. Киеве ТЦК и СП – 400–61–46, ул. Салютная.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.