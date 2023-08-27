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Все российские ракеты, летевшие в сторону Киева ночью, удалось сбить – КГВА

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2023, 07:08
Все российские ракеты, летевшие в сторону Киева ночью, удалось сбить – КГВА - Фото
Ту-95 (Фото: EPA)

Киевская городская военная администрация опубликовала предварительные данные о ракетном ударе, который Россия нанесла в ночь на воскресенье. По ее данным, российские самолеты стратегической авиации Ту-95МС выпустили по Украине крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из района Каспийского моря.

"Вражеские цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами ПВО. По данным на эту минуту, в Киеве без жертв и разрушений", — говорится в Telegram-канале администрации.

Официальную информацию о количестве и типах сбитых воздушных целей позже опубликуют Воздушные силы после обобщения данных.

Воздушная тревога в Украине началась после трех часов ночи и продолжалась около трех часов. Взрывы слышали под Черкассами, Кропивницким и Киевом.

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Андрей Водяный
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