Все российские ракеты, летевшие в сторону Киева ночью, удалось сбить – КГВА

Киевская городская военная администрация опубликовала предварительные данные о ракетном ударе, который Россия нанесла в ночь на воскресенье. По ее данным, российские самолеты стратегической авиации Ту-95МС выпустили по Украине крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из района Каспийского моря.

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"Вражеские цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами ПВО. По данным на эту минуту, в Киеве без жертв и разрушений", — говорится в Telegram-канале администрации.



Официальную информацию о количестве и типах сбитых воздушных целей позже опубликуют Воздушные силы после обобщения данных.

Воздушная тревога в Украине началась после трех часов ночи и продолжалась около трех часов. Взрывы слышали под Черкассами, Кропивницким и Киевом.

15 августа Россия нанесла самый масштабный за всю войну удар по западу Украины. Тогда были прилеты во Львове, Луцке и других городах.

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