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Всі російські ракети, які летіли в бік Києва вночі, вдалося збити – КМВА

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27.08.2023, 07:08
Всі російські ракети, які летіли в бік Києва вночі, вдалося збити – КМВА - Фото
Ту-95 (Фото: EPA)

Київська міська військова адміністрація опублікувала попередні дані про ракетний удар, який Росія завдала у ніч проти неділі. За її даними, російські літаки стратегічної авіації Ту-95МС випустили по Україні крилаті ракети типу Х-101/555/55 з району Каспійського моря.

"Ворожі цілі, які рухалися в напрямку Києва були знищені силами і засобами ППО. За даними на цю хвилину, у Києві без жертв та руйнувань", — йдеться в Telegram-каналі адміністрації.

Офіційну інформацію про кількість та типи збитих повітряних цілей пізніше опублікують Повітряні сили після узагальнення даних.

Повітряна тривога в Україні почалася після третьої години ночі й тривала близько трьох годин. Вибухи чули під Черкасами, Кропивницьким та Києвом.

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Андрій Водяний
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