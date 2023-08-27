Всі російські ракети, які летіли в бік Києва вночі, вдалося збити – КМВА

Київська міська військова адміністрація опублікувала попередні дані про ракетний удар, який Росія завдала у ніч проти неділі. За її даними, російські літаки стратегічної авіації Ту-95МС випустили по Україні крилаті ракети типу Х-101/555/55 з району Каспійського моря.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Ворожі цілі, які рухалися в напрямку Києва були знищені силами і засобами ППО. За даними на цю хвилину, у Києві без жертв та руйнувань", — йдеться в Telegram-каналі адміністрації.

Офіційну інформацію про кількість та типи збитих повітряних цілей пізніше опублікують Повітряні сили після узагальнення даних.

Повітряна тривога в Україні почалася після третьої години ночі й тривала близько трьох годин. Вибухи чули під Черкасами, Кропивницьким та Києвом.

15 серпня Росія завдала наймасштабнішого за всю війну удару по заходу України. Тоді були прильоти у Львові, Луцьку та в інших містах.

Читайте також: Успіх контрнаступу ЗСУ — лише питання часу, запевнив заступник комбата 80 ОДШБр

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.