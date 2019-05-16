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16.05.2019, 12:02

Опубликован список аккаунтов новой партии Вакарчука в соцсетях

Опубликован список аккаунтов новой партии Вакарчука в соцсетях - Фото
Фото: Facebook Вакарчука

Сегодня в Киеве музыкант презентовал политическую партию Голос

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Новая политическая партия музыканта Святослава Вакарчука зарегистрировала аккаунты в социальных сетях. Следить за работой партии Голос можно в FacebookTelegramTwitterInstagramViber и YouTube

Сегодня, 16 мая, Вакарчук заявил о возвращении в политику.

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Музыкант заявил, что его партия "не берет у олигархов ни копейки, ни конфеты".

28 января Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться в президенты в этом году, а в феврале рассказал об отношениях с Зеленским. Примерно тогда же он назвал свои политические амбиции.

Читайте также: Каминг-аут Вакарчука. Что мы узнали о партии Голос

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Теги: соцсети, голос, Святослав Вакарчук
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