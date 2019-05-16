Опубликован список аккаунтов новой партии Вакарчука в соцсетях

Фото: Facebook Вакарчука

Новая политическая партия музыканта Святослава Вакарчука зарегистрировала аккаунты в социальных сетях. Следить за работой партии Голос можно в Facebook, Telegram, Twitter, Instagram, Viber и YouTube.

Сегодня, 16 мая, Вакарчук заявил о возвращении в политику.

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Музыкант заявил, что его партия "не берет у олигархов ни копейки, ни конфеты".



28 января Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться в президенты в этом году, а в феврале рассказал об отношениях с Зеленским. Примерно тогда же он назвал свои политические амбиции.

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