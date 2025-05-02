В апреле Минобороны допустило к использованию более 120 новых образцов вооружения
В течение апреля Министерство обороны допустило к эксплуатации в Силах обороны более 120 новых образцов вооружения и военной техники, из которых более 85% – отечественного производства. Об этом сообщил заместитель министра обороны Валерий Чуркин.
В списке новых образцов вооружения, прошедших проверку и регистрацию в апреле, преобладают беспилотники, боеприпасы к ним, средства радиоэлектронной борьбы и автомобили.
Кроме того, украинские разработчики создали и опробовали немало средств связи и наземных роботизированных комплексов, добавил Чуркин. С начала года уже более 40 новых беспилотников с оптоволоконным управлением было принято на вооружение для сил обороны.
"Того, что мы имеем сегодня в арсенале, мало. Мы должны быстрее реагировать на вызовы, больше вкладываться в технологическое оружие. Каждый огневой объектный пункт должны максимально усилить беспилотными системами", – подытожил чиновник.
- За февраль 2025 года Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в армии более 100 новых образцов вооружения и военной техники, 90% – украинского производства.
- 28 апреля Сибига заявил, что Украина производит 95% дронов, которыми было уничтожено 77 000 российских целей на фронте только в марте 2025 года.