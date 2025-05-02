В апреле Минобороны допустило к использованию более 120 новых образцов вооружения

По словам заместителя министра обороны Валерия Чуркина, более 85% образцов вооружения, допущенного к эксплуатации, отечественного производства

Украинский военный с дроном (Фото: Генштаб ВСУ)

В течение апреля Министерство обороны допустило к эксплуатации в Силах обороны более 120 новых образцов вооружения и военной техники, из которых более 85% – отечественного производства. Об этом сообщил заместитель министра обороны Валерий Чуркин.

В списке новых образцов вооружения, прошедших проверку и регистрацию в апреле, преобладают беспилотники, боеприпасы к ним, средства радиоэлектронной борьбы и автомобили.

Кроме того, украинские разработчики создали и опробовали немало средств связи и наземных роботизированных комплексов, добавил Чуркин. С начала года уже более 40 новых беспилотников с оптоволоконным управлением было принято на вооружение для сил обороны.

"Того, что мы имеем сегодня в арсенале, мало. Мы должны быстрее реагировать на вызовы, больше вкладываться в технологическое оружие. Каждый огневой объектный пункт должны максимально усилить беспилотными системами", – подытожил чиновник.