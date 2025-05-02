У квітні Міноборони допустило до використання понад 120 нових зразків озброєння
Протягом квітня Міністерство оборони допустило до експлуатації у Силах оборони понад 120 нових зразків озброєння і військової техніки, з яких більш ніж 85% – вітчизняного виробництва. Про це повідомив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.
У списку нових зразків озброєння, які пройшли перевірку та реєстрацію у квітні, переважають безпілотники, боєприпаси до них, засоби радіоелектронної боротьби та автомобілі.
Крім того, українські розробники створили та випробували чимало засобів зв’язку і наземних роботизованих комплексів, додав Чуркін. З початку року вже понад 40 нових безпілотників з оптоволоконним керуванням було прийнято на озброєння для Сил оборони.
"Того, що ми маємо сьогодні в арсеналі, замало. Ми мусимо швидше реагувати на виклики, більше вкладатися у технологічну зброю. Кожен вогневий об'єктний пункт маємо максимально посилити безпілотними системами", – підсумував посадовець.
- За лютий 2025 року Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації у війську понад 100 нових зразків озброєння та військової техніки, 90% – українського виробництва.
- 28 квітня Сибіга заявив, що Україна виробляє 95% дронів, якими було знищено 77 000 російських цілей на фронті лише в березні 2025 року.