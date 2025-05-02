У квітні Міноборони допустило до використання понад 120 нових зразків озброєння

Український військовий із дроном (Фото: Генштаб ЗСУ)

Протягом квітня Міністерство оборони допустило до експлуатації у Силах оборони понад 120 нових зразків озброєння і військової техніки, з яких більш ніж 85% – вітчизняного виробництва. Про це повідомив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

У списку нових зразків озброєння, які пройшли перевірку та реєстрацію у квітні, переважають безпілотники, боєприпаси до них, засоби радіоелектронної боротьби та автомобілі.

Крім того, українські розробники створили та випробували чимало засобів зв’язку і наземних роботизованих комплексів, додав Чуркін. З початку року вже понад 40 нових безпілотників з оптоволоконним керуванням було прийнято на озброєння для Сил оборони.

"Того, що ми маємо сьогодні в арсеналі, замало. Ми мусимо швидше реагувати на виклики, більше вкладатися у технологічну зброю. Кожен вогневий об'єктний пункт маємо максимально посилити безпілотними системами", – підсумував посадовець.