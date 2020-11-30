Вселенский патриарх Варфоломей приедет в Украину в 2021 году – Orthodox Times

Вселенский патриарх Варфоломей приедет в Украину на День независимости в 2021 году. Об этом сообщает Orthodox Times.

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Отмечается, что Варфоломей подтвердил свое намерение посетить Украину во время литургии в Патриаршем соборе на Фанаре, на которой присутствовала и украинская делегация во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Таким образом Варфоломей принял приглашение президента Владимира Зеленского, пишут в издании.

LIGA.net пыталась подтвердить эту информацию в Православной церкви Украины, однако там на звонки не ответили. LIGA.net направила письменный запрос в ПЦУ.

5 января 2019-го Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине.

16 октября 2020 года Зеленский пригласил Варфоломея посетить Украину.

УПЦ МП выступила против этого приглашения. Там заявили, что это якобы может привести к "новому витку религиозного противостояния".

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Марк Сировой

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