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Вселенский патриарх Варфоломей приедет в Украину в 2021 году – Orthodox Times

30.11.2020, 15:33
Вселенский патриарх Варфоломей приедет в Украину в 2021 году – Orthodox Times - Фото
Денис Шмыгаль (в черном) и патриарх Варфоломей (справа) (скриншот видео Ecumenical Patriarchate, Facebook)

Вселенский патриарх Варфоломей приедет в Украину на День независимости в 2021 году. Об этом сообщает Orthodox Times.

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Отмечается, что Варфоломей подтвердил свое намерение посетить Украину во время литургии в Патриаршем соборе на Фанаре, на которой присутствовала и украинская делегация во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Таким образом Варфоломей принял приглашение президента Владимира Зеленского, пишут в издании.

LIGA.net пыталась подтвердить эту информацию в Православной церкви Украины, однако там на звонки не ответили. LIGA.net направила письменный запрос в ПЦУ.

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Марк Сировой
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