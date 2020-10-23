Вслед за Деркачом. Страница украинского соратника Джулиани в Facebook удалена

Также страница Телиженко больше недоступна в Twitter

В Facebook и Twitter удалены страницы бывшего украинского дипломата Андрея Телиженко, которого связывают с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани и распространением конспирологических теорий о семье кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена. На это обратила внимание Европейская правда.

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Адрес facebook.com/TelizhenkoAndr теперь недоступен. А на бывшей Twitter-странице Телиженко написано, что такого профиля не существует.

Страницы Телиженко удалены через несколько дней после удаления страниц нардепа Андрея Деркача, который несколько раз выходил на пресс-конференции с заявлениями о якобы коррупции Байденов в Украине и сделал репост скандальной статьи The New York Post на эту же тему.

10 сентября 2020 года Минфин США ввел санкции против Деркача, назвав его российским агентом и обвинив во вмешательстве в выборы в США.

6 октября CNN сообщал, что Телиженко аннулировали визу в США, могут признать российским агентом и ввести против него санкции, как ранее против Деркача.

14 октября New York Post опубликовало материалы, которые якобы доказывают коррупционную связь сына Байдена Хантера и украинской газовой компании Burisma, Facebook и Twitter ограничили доступ к скандальной статье.

Марк Сировой

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