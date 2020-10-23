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Вслед за Деркачом. Страница украинского соратника Джулиани в Facebook удалена

23.10.2020, 10:12
Вслед за Деркачом. Страница украинского соратника Джулиани в Facebook удалена - Фото
Андрей Телиженко (Фото – скриншот из видео Свободный – Youtube)

Также страница Телиженко больше недоступна в Twitter

В Facebook и Twitter удалены страницы бывшего украинского дипломата Андрея Телиженко, которого связывают с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани и распространением конспирологических теорий о семье кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена. На это обратила внимание Европейская правда. 

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Адрес facebook.com/TelizhenkoAndr теперь недоступен. А на бывшей Twitter-странице Телиженко написано, что такого профиля не существует.

Страницы Телиженко удалены через несколько дней после удаления страниц нардепа Андрея Деркача, который несколько раз выходил на пресс-конференции с заявлениями о якобы коррупции Байденов в Украине и сделал репост скандальной статьи The New York Post на эту же тему.

Марк Сировой
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