Обещал компромат на Байдена. Страница нардепа Деркача удалена из Facebook

Андрей Деркач находится под санкциями за попытку вмешательства в выборы президента США

Страница нардепа Андрея Деркача удалена из соцсети Facebook, в данный момент она недоступна.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Последний пост Деркача можно найти в кэше Google. В нем Деркач, находящийся под санкциями Минфина США за попытку вмешаться в американские выборы, утверждает, что компромат, опубликованный New York Post на кандидата в президенты США Джо Байдена, будет дополнен "показаниями свидетелей и информацией на ноутбуке "Бурисмы".

По словам нардепа, ноутбук, на котором якобы работали "два представителя интересов Злочевского (владельца Burisma – ред.)", оказался в распоряжении украинских правоохранителей. На нем якобы находится информация о взятках, которые переводились входившему в набсовет Burisma сыну Байдена Хантеру.

Джо Байден опровергает правдивость информации в New York Post, как и какую-либо свою или сына связь с коррупцией в Украине.

9 октября 2019 года Деркач обнародовал документы, которые якобы свидетельствуют о вмешательстве дипломатов США в "дело Байденов". В ГБР заявили, что не получали от нардепа никаких обращений по этому поводу.

4 июня 2020 года бывший генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что в деле Burisma не было доказательств против Байденов.

10 сентября 2020 года Минфин США ввел санкции против Деркача, назвав его российским агентом и обвинив во вмешательстве в выборы в США.

14 октября New York Post опубликовало материалы, которые якобы доказывают коррупционную связь Хантера Байдена и Burisma, Facebook и Twitter ограничили доступ к скандальной статье.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.