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Обещал компромат на Байдена. Страница нардепа Деркача удалена из Facebook

19.10.2020, 16:46
Обещал компромат на Байдена. Страница нардепа Деркача удалена из Facebook - Фото
Андрей Деркач (Фото: Наш край/Facebook)

Андрей Деркач находится под санкциями за попытку вмешательства в выборы президента США

Страница нардепа Андрея Деркача удалена из соцсети Facebook, в данный момент она недоступна.

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Последний пост Деркача можно найти в кэше Google. В нем Деркач, находящийся под санкциями Минфина США за попытку вмешаться в американские выборы, утверждает, что компромат, опубликованный New York Post на кандидата в президенты США Джо Байдена, будет дополнен "показаниями свидетелей и информацией на ноутбуке "Бурисмы".

По словам нардепа, ноутбук, на котором якобы работали "два представителя интересов Злочевского (владельца Burisma – ред.)", оказался в распоряжении украинских правоохранителей. На нем якобы находится информация о взятках, которые переводились входившему в набсовет Burisma сыну Байдена Хантеру.

Джо Байден опровергает правдивость информации в New York Post, как и какую-либо свою или сына связь с коррупцией в Украине.

Денис Юдин
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